Telhado de vidro cala a CBF diante de Robinho e Daniel Alves

Denunciado também no Comissão de Ética da CBF, Rodrigues aumentou de 40 para 50 mil o salário do chefe do órgão, o ex-desembargador Carlos Renato de Azevedo Ferreira, e dois dias depois a denúncia foi arquivada.

Em nota a CBF afirmou que não há relação entre o aumento e o arquivamento.

Entre ser criticado por omissão ou ser chamado de hipócrita, o cartola optou pela primeira alternativa.

Nem lamentar lamenta o fim de dois ex-badalados jogadores da Seleção Brasileira.