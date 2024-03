Carta a Zé Trajano

Será que ainda estava Procurando Mônica em Rios das Flores?

Talvez tenha parado para colher as flores do rio e as cores do Rio...

Será que foi reviver aquela fusão fundamental e escrachada entre o time e a cidade no imaginário de Tijucamérica?

Talvez tenha parado em frente à praça Saens Pena e ao campo da Rua Campos Sales para incluir a ti, Juca, naqueles lugares...

Será que seguiu para o Colégio São Bento para reunir e reviver os amigos, os camaradas de Os Beneditinos?

Talvez tenha parado diantes lembranças queridas sobre um tempo duro em que, para levar "a vida entre os dentes", era preciso ter time no coração e perseguir destinos...