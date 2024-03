Vini Jr e a volta do cipó no lombo de quem mandou dar

Os racistas de Valencia xingaram Vinicius Júnior no ano passado e houve a reação mundial que se sabe, embora a imprensa esportiva da cidade tenha ficado contra o negro brasileiro.

Hoje ele voltou lá e o Real Madrid saiu perdendo de 2 a 0.

Foi daí que Vini diminuiu no fim do primeiro tempo e empatou no meio do segundo.