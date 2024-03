Portuguesa faz por si e pelo Corinthians

A Lusa recebeu o Mirassol e o derrotou por 1 a 0 com um golaço de Maceió logo aos 3 minutos, no Canindé.

Com o que assumiu o segundo lugar no seu grupo, pode se classificar para o mata-mata do Paulistinha e se afastou do rebaixamento.

De quebra, manteve viva a esperança do Corinthians.