Flamengo ganha a primeira taça do ano

Certamente virão mais.

Se virão todas só saberemos bem mais adiante, embora seja possível dizer que precisará jogar melhor do que fez no primeiro tempo contra o fraco Madureira, a quem vencia ao fim do primeiro tempo só por 1 a 0, gol dele, do melhor do time e dos que jogam futebol no Brasil, Dom Arrascaeta.

Tudo bem que o calor estava na casa dos 30° e o sol inclemente.

Mas a Nação esperava mais no Maracanã e o time voltou com Leo Pereira no lugar de Fabrício Bruno, machucado em choque de cabeça.

Logo aos 6 minutos, Pedro interceptou de cabeça uma saída errada da zaga, cobriu o goleiro de chaleira na bola dividida e empurrou para a rede: 2 a 0.

Na verdade é impossível dizer se o Flamengo não jogou bem porque não deu ou se porque não quis, já que contra adversário que não pode competir com ele.