Dorival Júnior surpreendeu ao chamar uma porção de caras novas e inesperadas

Convocações da seleção brasileira são feitas para serem polêmicas. Jamais houve uma que não fosse, porque preferências são preferências e, infelizmente para quem diverge, no caso as que valem são as do treinador.

Dorival Júnior desgosta que o chamem de cozinheiro de arroz com feijão.