Tira o terno, Flamengo!

Veio o Flamengo à moda Torrent, de colarinho duro. O Flamengo de Ceni, desconjuntado, apertado ali e frouxo acolá, que parecia destoar do rubro-negro. O Flamengo de Renato, de camisa desabotoada e suja de batom. E os trabalhos gringos de Paulo Sousa, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, que mostraram que o Flamengo estava nu. Se o elenco tinha os mesmos Everton Ribeiro, Filipe Luís, Gerson, como podia jogar esbaforido, esfarrapado, sem a menor elegância? O próprio Dorival, simples, elegante e sincero, rodou por variados motivos, entre os quais o de aparentar menos classe que seu elenco.

Tite, ao chegar com seus trajes bem cortados e engomados, logo se viu obrigado a renovar o guarda-roupa. Perdeu a elegância em pessoa de um Everton Ribeiro (snif), de Filipe Luís (chuinf) e agora de Gerson, com um lance no rim. Mas logo percebeu que era hora de desafrouxar a gravata, esquecer a obrigação de jogar de smoking e convencer cada craque flamengo a dar a vida para combater e vencer seu marcador, seu rival direto em campo. Com a vitória particular de cada um no gramado, os 11 vibram, e 40 milhões vão junto.

Estamos indo para a 13ªpartida, muito cedo para cravar que teremos um Flamengo casual, descamisado e brigador, com uns golzinhos de letra e calcanhar aqui e ali. Mas dá para palpitar que, se o Flamengo de Tite vestir paletó, será o do quimono. E que este elenco refinado, ou o que sobrou dele desde 2019, quer voltar a honrar as calças que veste.

* Marcelo Dunlop é cronista. Seus livros mais recentes são "O homem que morava no Maracanã" e "O mau humor de chuteiras".