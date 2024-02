Que noite teremos hoje no Maracanã?

Ultrapassa o tira-teima no décimo embate entre os dois, com quatro vitórias para cada lado e um empate.

A LDU, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, na altitude de Quito, ganhou, também, a decisão da Libertadores de 2008, ao vencer por 4 a 2 em casa e perder por 3 a 1, mas triunfar por 3 a 1 nos pênaltis, no Maracanã.

Com 79 mil pagantes, e 86 mil torcedores presentes, o Maracanã viveu das mais belas noites de sua história.

O espetáculo de cores da torcida tricolor, repleto de efeitos especiais, daria inveja no cineasta Steven Spielberg.

E a pusilanimidade do assoprador de apito argentino Héctor Baldassi marcou época, ao consentir a cera desmedida dos equatorianos, principalmente do goleiro Cevallos, que acabou se transformando no algoz ao defender três pênaltis dos brasileiros.

Fosse hoje, no padrão FIFA, ele deveria ter dado, no mínimo, 15 minutos de acréscimos.