O deseducador e o estuprador em Santos

Ao contrário, trata-se de um deseducador, capaz de dividir churrascada com um estuprador, o tal Robinho, como fez ontem, no Santos e de ainda dizer que a imagem do clube não é prejudicada porque é necessário separar a vida do ídolo esportivo de sua vida pessoal.

Ninguém merece.

Nem os alunos da universidade da família Teixeira, nem a torcida santista do bem e nem, muito menos, todas as mulheres do mundo.