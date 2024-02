O festival Ustrapalooza foi um fiasco

Com menos admiradores do coronel Ustra, condenado como torturador, do que se esperava, menos de cinco quarteirões, mas, assim mesmo, com quantidade de golpistas que não devem ser subestimados.

Faltou pneu para ser reverenciado.

Seja como for, delicioso ver o Messias em pele de cordeiro, acovardado de microfone na mão, ele que prometia metralhar os opositores.

Ele disse querer esquecer o passado, a pacificação, anistia, e citou uma porção de incendiários.

Ah, sim, e ainda fez uma homenagem à truculência de seu pai. Uma beleza!

A prisão o aguarda.