Inter é melhor e ganha o Gre-Nal 441, com macheza

O segundo tempo começou no mesmo diapasão e o Tricolor parecia apostar no contra-ataque, como se submisso à superioridade do rival, com quase 70% de posse de bola.

Luizito Suárez deixou um vazio enorme na imposição de respeito ao Grêmio, o que era previsível, tal seu tamanho.

Mas, aos dez minutos, Villasanti invadiu a área, superou Renê e deu belo toque para fazer 2 a 1.

Os anfitriões teriam de voltar a remar porque o Imortal assumia a liderança do Gauchinho.

O menino gremista Gustavo Nunes parecia um veterano e infernizava a defesa vermelha.

O argentino Alario entrou no lugar de Bruno Henrique, aos 18 minutos e, 40 segundos depois, recebeu de Mauricio na entrada da área e bateu de esquerda para empatar: 2 a 2.