Flamengo "ganha" Taça Guanabara com gol espetacular

Se o Fluminense reclamou da arbitragem em Quito, e sem razão para tamanha indignação, imagino o que fará sobre o Fla-Flu de hoje no Maracanã.

Porque até agora o VAR não me convenceu do impedimento que anulou o 1 a 0 tricolor, aos 18 minutos de jogo morno até o fim do primeiro tempo.

No segundo, ficou claro, esgotado pela partida na quinta-feira disputada na altitude, o Flu pôs a língua fora e o Flamengo construiu sua vitória, gol de Pedro, o vaiado pelo fã-clube de Gabinãogol, logo no sétimo minuto do segundo tempo.