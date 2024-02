A prova de vida do Santos e da morte de seus algozes

Mais de 50 mil torcedores no Morumbi para ver Santos x São Bernardo, jogo que não valia quase nada para os mandantes, mas que serviu para mostrar o que se sabe há décadas e as sucessivas direções santistas, principalmente aquelas que extorquiram o patrimônio do clube, se recusam a admitir: o mais internacional do clubes brasileiros há muito deixou de ser provinciano, apenas da cidade onde nasceu.

O clube que lotava o Maracanã nos anos 60, que encantava o mundo em suas excursões e conquistas de taças em cima de taças, não pode ficar confinado numa cidade.

Mais de 2 milhões de renda, ingresso médio a 40 reais, preço decente.