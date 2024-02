Salve a data: três jogaços fazem o cardápio do domingo

Depois, às 16h, na Band, tem o jogo que nasceu 40 minutos antes do nada, o Fla-Flu que praticamente decidirá a Taça Guanabara.

Taça que andou meio caindo pelas tabelas, mas que, pelas circunstâncias de o Tricolor ultimamente levar vantagem na hora de decidir com o Rubro-Negro, assume importância quase como antigamente.

Que Tite nem pense em não vencer o time de Diniz esgotado por ter jogado na altitude de Quito na quinta-feira.

Finalmente, às 18h, no Premiere, tem o Gre-Nal 441 pela liderança do estadual, no Beira-Rio, com o Colorado dois pontos à frente e a melhor defesa do torneio, contra o melhor ataque.

O blog aposta que a cor vermelha prevalecerá nos três jogos.

Mas aposta com moderação?