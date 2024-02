O sufoco do City diante do Bournemouth

Só aos 84 minutos Kevin De Bruyne entrou no City para tentar manter a vantagem conquistada no primeiro tempo por Foden, em sofrido 1 a 0 cobre o Bournemouth.

Que pressionou o vice-líder da Premier League durante todo o segundo tempo e fez por merecer resultado melhor.

Mais uma vez, e logo no começo do jogo, Haaland perdeu gol feito, embora tenha sido em rebote de chute dele pelo goleiro brasileiro Neto que aconteceu a abertura do placar.