Tenha coragem, Bolsonaro: não atenda à intimação da PF!

Era só o que faltava: ele ter acesso ao que está sob segredo de Justiça e é essencial ao inquérito.

Mas Bolsonaro deve se colocar acima de tudo isso, da Justiça, da PF, do STF, do Brasil, só sob Deus, e simplesmente não ir.

Mostrar que é macho.

Se redimir de ter entregado sua motocicleta, revólver e celular quando assaltado no Rio, no que fez muito bem, diga-se de passagem, mas que não orna com quem prometeu metralhar os petistas.

Ou minimizar o vexame de pedir para Michel Temer escrever uma cartinha para que ele pudesse fazer as pazes com Alexandre de Moraes depois de tê-lo xingado.

Ou de ir para a Flórida no dia anterior ao fim de seu mandato com medo de ser preso, respaldado por 800 mil reais lá depositados.