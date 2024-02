Flamengo goleia o melhor time de Saquarema

O primeiro gol, do jogo e de Luiz Araujo com a camisa do Flamengo nesta temporada, foi bonito, com arremate no canto, aos 8 e tatuagem da filha mostrada no ombro.

Quatro minutos depois foi a vez de Cebolinha deixar o lateral órfão e botar a bola na cabeça de Pedro: 2 a 0.

Cada vez que Pedro marca Gabigol se afunda no banco.

Entre os 36º e o 40° minutos, o pessoal de Saquarema, que não é bobo nem nada, tratou de desfrutar a presença tão próxima de tantos craques e assistiu Pedro cabecear por cima na pequena área, Luiz Araújo acertar a trave, e Cebolinha desperdiçar ao bater mascado.

No intervalo os saquaremenses pensaram em pedir selfies, mas acharam que pegaria mal diante de quase 36 mil torcedores.

No segundo tempo o treino rubro-negro continuou com De La Cruz e Dom Arrascaeta se divertindo e divertindo a Nação.