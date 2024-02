Portuguesa e Guarani: duas forças que perderam musculatura

No domingo, enquanto Corinthians e Palmeiras faziam um jogo eletrizante na Arena Barueri, Portuguesa e Guarani decidiam quem continuaria com chances de permanência ou quem arrumaria as malas rumo a Série A-2 do Campeonato Paulista. Infelizmente o jogo foi tudo aquilo que esperávamos: lotado de falhas, erros e lances bisonhos e pitorescos. A Lusa ganhou. Placar de 1 a 0. Gol de Giovanni Augusto. Podia acabar o jogo ali assistido por 2280 torcedores.

Na etapa final, a Portuguesa teve criatividade escassa para ampliar o marcador e o Guarani demonstrou uma fragilidade que o torcedor bugrino que compareceu ao estádio do Canindé não teve outra saída senão a de abraçar a desesperança.

Dirigir críticas ferozes aos jogadores é uma avaliação incorreta. Ninguém obrigou que aqueles atletas estivessem ali. Eles foram contratados. Avalizados pelos dirigentes estatutários que, além dos treinadores, arranjaram um novo bode expiatório: os executivos de futebol.

No dia anterior, a Portuguesa mandou embora Edgard Montemor. Após a derrota em São Paulo, foi a vez do Guarani demitir Juliano Camargo, que montou o time ao lado do presidente André Marconatto (que foi eleito e portanto não pode ser demitido) e pelo CEO do clube, Ricardo Moisés, que deixou de cuidar do futebol e agora ficou apenas com a parte administrativa. O Conselho Deliberativo, designado para fiscalizar a gestão bugrina, assiste tudo de modo passivo, sem publicizar aos torcedores as medidas ou as conversas feitas com os dirigentes que deixaram o clube na zona do rebaixamento. Seria, antes de tudo, dar uma satisfação ao torcedor bugrino.

Para quem acalentou o amor pelo futebol por intermédio destas duas camisas com atuações de Enéas, Toninho, Denner, Careca, Djalminha, Amoroso , Luizão ou assistiu a trabalhos memoráveis do banco de reservas de profissionais como Candinho ou Carlos Alberto Silva é desolador assistir a duas marcas gigantescas e tradicionais do futebol brasileiro terem que se contentar em serem figurantes de uma modalidade cada vez rica, estrelar e desigual.

A Portuguesa não pode ficar restrita ao Campeonato Paulista. Precisa e deve retornar ao seu lugar de direito, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani não pode considerar que o quadro atual é suficiente para apagar os anos e anos nas Séries C do Brasileiro e Série A-2 do Paulista. Uma equipe sediada em uma cidade com 1,2 milhão de habitantes, mesmo com seus problemas com dívidas e obrigações, não pode considerar normal ser um participante sem esperança de dias melhores.