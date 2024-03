Contra o Liverpool, volante do City tenta confirmar fama de "invencível"

O duelo entre Liverpool e Manchester City, às 12h45 (horário de Brasília) deste domingo, é um dos jogos do ano no futebol europeu. Além da briga pela liderança do Campeonato Inglês, o duelo pode ser o último em Jurgen Klopp e Pep Guardiola na Premier League — o alemão deixará Anfield ao final da temporada.

Mas o jogo carrega, também, outra história. Quase tão fascinante quanto o embate entre os dois grandes treinadores da liga nos últimos anos: a sequência invicta do volante Rodri com a camisa do Manchester City.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Copenhague, na quarta-feira, ele chegou a 60 partidas invicto, contando jogos oficiais por todas as competições. A última derrota do City com Rodri em campo foi em 5 de fevereiro de 2023, há mais de 13 meses: 1 a 0 contra o Tottenham. A única derrota de Rodri no período foi pela seleção espanhola: 1 a 0 diante da Escócia, pelas eliminatórias da Eurocopa.