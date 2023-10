Wang Shangyuan, da China, sofre marcação de Ataa Jaber, camisa 23 da Palestina Imagem: Wu Zhizhao/VCG via Getty Images

Duelo impossível

Se a naturalização de Ataa Jaber é algo que se pode chamar de improvável, um duelo com a seleção israelense é virtualmente impossível. Devido à tensão de Israel com outros países do Oriente Médio, o país faz parte da Uefa e disputa as fases eliminatórias de Eurocopa e Copa do Mundo com equipes europeias.

O futebol de clubes de Israel também está atrelado às competições europeias, para evitar encontros com rivais da geopolítica nos campos dos torneios asiáticos.

A Palestina, por sua vez, sofre com a dificuldade para reunir sua seleção. Mais de uma vez, a equipe não conseguiu jogar por falta de vistos para deixar Israel, o que acaba transformando a seleção em uma reunião de jogadores que atuam em outros países.

Enquanto Israel luta para participar pela primeira vez da Eurocopa em 2024 — ainda tem chances de classificação no seu grupo e via playoffs —, a Palestina disputou a Copa da Ásia pela primeira vez em 2015, repetiu o feito em 2019 e está classificada para a edição de 2024, que será disputada no Qatar.