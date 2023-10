Salah cita hospital bombardeado em Gaza: 'O massacre precisa parar'

O atacante egípcio Mohamed Salah, uma das principais estrelas do Liverpool, publicou um vídeo nas redes sociais para se posicionar sobre a escalada do conflito entre Israel e Palestina, após ser alvo de críticas no seu país natal em razão de seu silêncio sobre o assunto. Muçulmano como a maioria da população do Egito, o jogador de 31 anos se disse sensibilizado com as imagens da explosão do hospital Ahli Arab, na cidade de Gaza, e pediu o fim do que chamou de "massacre"

"Nunca é fácil falar em tempos como esses. Houve muita violência e brutalidade. É insuportável ver a escalada das últimas semanas, todas as vidas são sagradas e devem ser protegidas. O massacre precisa parar, famílias estão sendo destruídas", disse Salah. "As pessoas estão em condições terríveis, as cenas de ontem no hospital foram terríveis", completou, em outro trecho do pronunciamento.

O jogador também cita a dificuldade que a população de Gaza tem enfrentado para obter comida, água e medicamentos. Em seguida, pede aos "líderes mundiais" que liberem a entrada de ajuda humanitária na região, o que foi feito nesta quinta-feira pelo governo de Israel. O presidente Benjamin Netanyahu permitiu o auxílio, desde que as entregas não caiam nas mãos do Hamas, grupo terrorista islâmico que deu início à intensificação do conflito ao invadir o território israelense no dia 7 de outubro.