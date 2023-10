Entre os torcedores, houve quem criticasse dizendo que os Spurs tinham se inspirado na série Ted Lasso, em que o fictício AFC Richmond contrata um treinador de futebol americano para disputar a Premier League. O ex-atacante Gary Lineker, principal voz da imprensa britânica, também não se empolgou. "Estou preocupado com o Tottenham, com ou sem a saída de Kane".

Sim, porque além de um técnico que nunca havia treinado na Premier League — nem em qualquer outra liga da elite europeia —, o Tottenham também perdeu Harry Kane, o maior artilheiro da história do clube, para o Bayern de Munique. Mesmo em uma liga menos competitiva, os alemães ofereceram algo que os Spurs não conseguiram dar ao atacante: títulos.

Desde o início da "Era Premier League", em 1992, o Tottenham jamais foi campeão inglês. Mais do que isso, o clube levantou apenas duas taças no período, ambas na Copa da Liga, em 1998-99 e 2007-08. A situação causa mal estar no clube; e piadas entre todos os adversários.

É comum na imprensa inglesa a reportagem "veja a lista de jogadores que saíram do Tottenham e foram campeões". A conta foi atualizada pela última vez com o título de Lucas Moura na Copa do Brasil: são 62 jogadores e 193 taças conquistadas desde 2008.

Mas o momento é outro. A "Angemania" tomou conta do Tottenham Stadium, a ponto de fazer do treinador a maior estrela de um time que manteve o sul-coreano Heung-Min Son e contratou James Maddison, eleito melhor jogador da Premier League no mês de agosto e líder de assistências.

"Sincerão" nas entrevistas

O técnico não entra em campo, nem faz gols, mas conseguiu conquistar o clube com três pilares fundamentais: resultados, qualidade de jogo e personalidade. É no último quesito que ele mais se diferencia de todos os seus antecessores.