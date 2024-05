Morre ator Joaquim Lopes Salgado, de A Praça É Nossa, aos 74 anos

Morreu nesta quarta-feira (29) o ator Joaquim Lopes Salgado, de A Praça É Nossa, aos 74 anos.

O que aconteceu

Joaquim Lopes Salgado morreu na manhã de hoje de causa não informada. A notícia do falecimento foi confirmada pelo SBT, emissora em que o artista ganhou notoriedade.

SBT lamentou a morte do humorista e prestou solidariedade aos familiares e amigos. "Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT", disse a emissora por meio de nota.