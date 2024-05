Fla perde para o Palestino, pode ser lanterna e vive tensão na Libertadores

Como foi o jogo

O Flamengo começou o jogo sem conexão entre os setores. O time não conseguia construir as jogadas para a saída de bola, e passou a explorar alguns passes mais longos. O Palestino, por outro lado, aproveitava os espaços deixados pelos cariocas e teve boa presença no ataque. Rossi teve de fazer boa defesa para impedir que a equipe da casa abrisse o placar.

Mudança de posição e postura. Quando Cebolinha passou a cair mais pela esquerda e Bruno Henrique pela direita, o Flamengo passou a responder melhor. A equipe de Tite passou a assustar mais, mas pecava no momento de finalizar a jogada — seja na escolha do passe ou no capricho do chute. Os donos da casa sentiram um pouco e ficaram mais recuados, buscando as saídas em velocidade.

O Rubro-Negro voltou do intervalo com outro ímpeto. Os comandados de Tite conseguiram apresentar certa melhora nos avanços ofensivos, mas o novo cenário não durou muito. O Palestino abriu o placar em chute de rara beleza de Cornejo e deu outro ambiente ao duelo.

O time da Gávea buscou a reação. Tite colocou Luiz Araújo e Gabigol em campo, e mudou um pouco a formação. O Fla teve mais a bola, pressionou e criou oportunidades — Luiz Araújo chegou a mandar na trave —, mas o Palestino se segurou como pôde. No fim, um Flamengo que foi para o "tudo ou nada" contra um Palestino que segurou a bola e "impediu" que o jogo rolasse.

Lances importantes

Foi fominha? Aos 9 minutos do 1º tempo, o time do Palestino vacilou na saída de bola, Pedro roubou e avançou. Cebolinha deu opção de passe, mas o camisa 9 cortou, bateu e mandou para fora.