Furacão é o melhor time de todos os tempos da última semana

Em uma semana e três partidas, o Athletico-PR fez 13 gols em três competições diferentes. Venceu o Maringá na final do Campeonato Paranaense por 3 a 0 no domingo (7). Na terça-feira (9), venceu por 6 a 0 o Deportivo Rayo Zuliano pela Copa Sul-Americana, e neste domingo (14), na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, venceu por 4 a 0 o Cuiabá.

Um time rápido, objetivo e muito intenso. Para quem disser que nenhum dos três adversários estava à altura do Furacão, vários outros times também enfrentaram equipes inferiores e não conseguiram golear, com alguns empatando ou perdendo no meio da semana.

É um time que pode surpreender os favoritos no Brasileirão, pois está começando forte, mesmo sabendo que toda rodada é complicada. É uma equipe que está demonstrando muita agressividade ofensiva.