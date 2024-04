'Racha' entre Melo e Rubão causa demissão e esquenta clima no Corinthians

Rubens questionou Melo, que não gostou da cobrança e a relação entre eles piorou.

Com esse ambiente, Villaron ficou no "fogo cruzado" e, embora o seu trabalho no comando da assessoria de imprensa estivesse sendo bem feito, Augusto Melo achou que ele ficou do lado do Rubens e optou por seu desligamento.

É nesse clima que o Corinthians está disputando a Copa Sul-Americana e, neste final de semana, estreia na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro contra um dos melhores times do país e um dos favoritos ao título, o Atlético-MG.

Já faz quantos anos que a política do clube está influenciando negativamente em campo? O último título foi o tricampeonato paulista em 2019. Em 2020, começa a gestão Duilio Monteiro Alves, a mais desastrosa da história do clube, que arranhou a imagem do Corinthians e deixou a fama de "caloteiro" no mercado da bola.

Com o grupo liderado por Melo eleito no último pleito, a expectativa dos corintianos era que as coisas mudassem de rumo. Mas, pelo que estou vendo, a incompetência da gestão Augusto Melo só está piorando ainda mais a gestão destruídora de Duilio.

A atual gestão me parece sem comando, com pessoas sem personalidade, e as incompatibilidades começam a aparecer a partir da vaidade e da falta de respeito pelas opiniões diferentes.