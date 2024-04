Real x City é espetáculo imperdível para os amantes do futebol

Nesta terça-feira (9), às 16h (horário de Brasília), o histórico estádio Santiago Bernabéu será palco de um dos maiores jogos do futebol mundial neste momento. Por que tamanha magnitude?

O Real Madrid, gigante com 128 títulos no geral e 14 Champions Leagues, enfrenta o Manchester City, que busca consolidar sua ascensão meteórica. Os Merengues, maiores vencedores do futebol mundial, ostentam 35 títulos espanhóis, enquanto os Citizens, tricampeões ingleses e atuais campeões europeus e da Copa da Inglaterra, ainda constroem sua rica história.

É inegável a superioridade histórica do Real Madrid. No entanto, nos tempos atuais, o City ostenta um time incrível, conquistando sua primeira tríplice coroa na última temporada. Já o time de Madri conseguiu o feito por cinco vezes.