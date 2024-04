Parabéns Romero, um artilheiro que tem a cara do Corinthians

Nesse momento, não há nada mais digno de destaque do que a incrível noite do paraguaio Romero. Ele alcançou dois feitos importantes para a sua história e para a do Corinthians também.

Romero se transformou na mesma noite, ao marcar os dois gols na goleada de 4 x 0 sobre o Nacional (Paraguai), no maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 55 gols, ultrapassando o peruano Guerrero, e também no maior artilheiro da Neo Química Arena, com 32 gols, superando Roger Guedes.

Sem dúvida alguma, desde sua volta no ano passado, ele se tornou o jogador mais importante do Corinthians neste momento. No Campeonato Brasileiro de 2023, foi fundamental na reta final, aliviando o time ao marcar gols importantes, especialmente aquele contra o Grêmio em Porto Alegre, que garantiu a vitória e tirou o Corinthians do risco de um segundo rebaixamento.