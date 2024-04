Diego Costa é um centroavante que eu queria no meu time

Diego Costa é um ótimo centroavante, muito difícil de ser marcado. É fortíssimo no giro com o zagueiro nas costas e finaliza como ninguém. "Não vim a passeio", disse ele após ser o cara da final com a vitória por 3 x 1 do Grêmio sobre o Juventude na Arena do Grêmio. Fez o segundo gol e deixou Nathan Fernandes só com as redes à sua frente e foi só dar um tapa para confirmar o heptacampeonato do tricolor gaúcho.

Diego tem 35 anos, mas continua forte fisicamente e briga o tempo todo. Joga o futebol no limite, com muita intesidade o tempo todo. Diego Costa pode marcar gols, dar assistência, cavar uma expulsão do zagueiro, mas também pode ele mesmo ser expulso. É assim que ele joga futebol, foi assim que conquistou títulos importantes na Europa, foi artilheiro por lá e titular da seleção espanhola.

Marcá-lo não é fácil porque ele toma pancada, mas devolve também. Não é de levar desaforo para casa. No Grêmio em seis jogos marcou 6 gols, foi campeãoe um dos artilheiros do Gauchão.