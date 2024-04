Endrick jogou mal contra o Santos na final do Paulistão. E daí?

Endrick chegou ao jogo contra o Santos após três partidas em que fez um gol decisivo em cada: o tento em Wembley, na vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, e o segundo contra a Espanha, no empate em 3 a 3 no Santiago Bernabéu. Os gols foram os seus primeiros com a camisa da seleção brasileira, em estádios históricos e contra seleções do alto escalão europeu.

Na volta ao Palmeiras, Endrick decidiu a semifinal contra o Novorizontino ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 e colocar o time na final contra o Santos.

Ontem (31), foi a primeira partida da final do Paulistão, e o Santos levou a melhor ao vencer o alviverde na Vila Belmiro por 1 a 0, com gol de Otero. E dessa vez, Endrick não jogou bem e nem marcou gols decisivos. Mas e daí?