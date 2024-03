Cuca está pronto para ouvir gritos de 'estuprador' nos estádios rivais?

É assim que funciona no futebol brasileiro: é herói e inocente se vencer, vilão e culpado se perder, e segue o jogo. Mas para as mulheres, vencer ou perder não tem importância alguma para essa história, e não tem mesmo.

O Cuca será apresentado e sua primeira entrevista será com a voz mansa, quase chorando, se fazendo de vítima, mas sem pedir desculpas para as mulheres, porque mesmo que exames comprovem que havia sêmen do Cuca no corpo da menina, ele diz que não fez nada.

Será que ele está pronto para encarar as torcidas adversárias da América do Sul o ano todo gritando "estuprador" nos estádios? Será que o Cuca continuará se fazendo de vítima em todas as coletivas do ano? Ele merece uma chance de continuar vivendo e trabalhando? Claro que merece. O problema foram as mentiras faladas por 37 anos e achando que não deve desculpas para a sociedade. Mas eu entendo o Cuca; se ele pedir desculpas, assumirá que no mínimo mentiu, então prefere continuar mentiroso mesmo.

Daniel Alves condenado e preso, Robinho condenado, mas solto e Cuca com uma condenação anulada e trabalhando são três resultados diferentes para as mesmas acusações. O Cuca é bom treinador, mas sinceramente não sei como será a sua vida do jeito que é inseguro, desconfiado e supersticioso, imaginando o que as mulheres do clube, da torcida, dos jogadores estão pensando da sua história.

Ele também é muito religioso e sabe muito bem que o perdão é importante para a fé seja real. Será que nas suas orações ele fala as mesmas coisas que fala nas entrevistas?