Neymar era mais completo que Endrick aos 17 anos? Como vejo essa comparação

O jovem do Palmeiras também tem boa técnica e habilidade, e quando pega na bola sempre pensa em ir pra cima da marcação ou criar uma jogada em direção ao gol adversário.

Endrick também tem muita personalidade, como mostrou nos jogos finais do Campeonato Brasileiro do ano passado, especialmente na virada contra o Botafogo. Ele começou a ter sequência de jogos há pouco tempo, mas já ganhou a posição de titular absoluto do Palmeiras.

A passagem dele pelo futebol brasileiro será bem mais curta que a de Neymar, já que ele vai para o Real Madrid no meio deste ano. No entanto, Endrick tem tudo para virar um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e mundial.

Tendo todo este contexto em conta, avalio que Neymar, com a mesma idade de Endrick, era um jogador mais completo, apesar de ter características diferentes.

Uma pena que Neymar e Endrick são de gerações diferentes, porque seria o máximo vê-los juntos no mesmo time com 18 anos cada e com o auxílio luxuoso de Paulo Henrique Ganso.