Haaland faz cinco gols 54 anos depois de George Best marcar seis vezes

Nesta terça-feira (27), pela Copa da Inglaterra, o Manchester City foi à cidade de Luton para enfrentar o Luton Town e venceu por 6 x 2, com um show de Kevin De Bruyne com quatro assistências e Haaland com cinco gols.

O norueguês é uma máquina de jogar futebol e faz gols com apenas 23 anos. Já quebrou diversos recordes na Premier League e na Champions League, e neste jogo alcançou uma marca histórica ao fazer cinco gols em um jogo da Copa da Inglaterra.

Haaland foi o primeiro a marcar cinco ou mais gols por um time de primeira divisão na Copa da Inglaterra desde que George Best fez seis gols numa vitória do Manchester United por 8 x 2 contra o Northampton Town em 1970.

Mais um grande feito desse gigante norueguês, e não há ninguém no futebol mundial que faça mais gols do que Erling Haaland.