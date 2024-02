Bolsonaro faz ato para tentar salvar a própria pele ao citar anistia

Além das besteiras ditas, foram horas de mentiras e manipulações para tentar convencer as inúmeras pessoas manipuladas e hipnotizadas por falsos profetas.

Usam a religião para envolver as pessoas em atos golpistas, como fizeram em 08 de janeiro de 2023, que terminou com diversos envolvidos no vandalismo terrorista que resultou em diversas condenações a prisão por tentativa de golpe de Estado.



Esses manipulados não conseguem perceber que o inominável e inelegível está usando todos eles para tentar salvar a própria pele, já que está prestes a ser preso.

Li muito sobre o que falaram em cima do trio elétrico, mas não assisti porque, sinceramente, não tenho muito saco para ver e ouvir as besteiras que foram ditas. No entanto, achei bem engraçado o desespero do inelegível em tentar salvar a própria pele com aquele papo furado de anistia.

Senhoras e senhores, não terá anistia para vocês. Lugar de golpista de todos os níveis é na cadeia.