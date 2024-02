Denuncio crimes no futebol há anos. Bom ver a imprensa vindo junto agora

Continuei chamando a atenção para o silêncio também quando a torcida do Bahia fez uma emboscada contra o próprio time e o goleiro Danilo Fernandes quase perdeu uma vista porque foi atingido por estilhaços de vidro das janelas do ônibus.

Naquela oportunidade, foi antes da partida com o time indo para a Fonte Nova e mesmo assim aconteceu a partida. Eu disse que era hora de fazer uma greve, e isso foi há uns bons anos, mas novamente não tive companhia nesse alerta.

Depois teve aquela confusão no Beira-Rio com uma briga generalizada depois que o Patrick pegou um caixão com as cores do Grêmio e aquele pai entrou com uma filha pequena de colo fazendo ela de escudo para agredir os adversários. Eu novamente gritei por socorro, mas novamente nada.

Pois agora muitos decidiram falar algo que já deveria ter sido falado há muitos anos.

Mas de qualquer maneira, nunca é tarde demais para se fazer uma união e cobrar da CBF e dos jogadores uma atitude prática. Ou vão esperar morrer algum jogador dentro do campo ou no seu próprio ônibus?

Porque torcedores já morreram diversos, mas só se fala no momento e depois cai no esquecimento.