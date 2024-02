Endrick? Flaco? Yuri? Não! Garro ficou para a história do dérbi

Antônio Oliveira insistiu por muito tempo na mesma formação e na mesma tática inicial que está afundando o time. Lá para o final da partida, ele tirou Caetano e colocou Hugo, que é um lateral de ofício. Colocou Guilherme Biro no lugar do Fausto Vera e empurrou o Raniele para volante, conseguindo equilibrar o meio campo.

Em seguida, entraram Pedro Henrique, recém-chegado, e Gustavo Mosquito, um velho conhecido. O jogo ficou diferente e começou a acontecer de tudo que não se imagina numa partida como essa.

Aos 87', Mosquito passou por Murilo em velocidade e cruzou rasteiro para Yuri Alberto fazer o primeiro gol do Corinthians. Até aí parecia tipo um gol de honra, principalmente porque em seguida o Rony saiu na cara do gol, forçando o Cássio a sair da área e trocar uma falta com expulsão pelo terceiro gol Palmeirense.

Aí ficou aquela conversação para saber quem iria para o gol porque o Antônio Oliveira já havia feito as cinco trocas possíveis. A princípio, iria o Yuri para o gol, mas acabaram decidindo pelo zagueiro Gustavo Henrique para deixar o camisa 9 lá na frente para tentar o que parecia improvável.

A falta foi batida pelo Piquerez para fora, e o Corinthians foi para o ataque. A situação piorou porque o próprio Yuri Alberto tomou uma entrada muito forte do Murilo e deve sair com suspeita de uma fratura na costela. O Corinthians ficou com apenas nove jogadores em campo.

Tudo acabado? Não dá mais tempo para nada?