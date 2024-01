Quando se faz um gol importante, não precisa nem ser numa final, a gente muda de dimensão por alguns segundos. A gente vê a torcida se levantar, seus companheiros correndo na sua direção, mas parece que não estamos no mesmo lugar. Marcar um gol é coisa mais incrível que pode acontecer com um jogador de futebol. A rede balança e cabeça viaja para bem longe, ninguém consegue te alcançar.

Kayke, com apenas 19 anos, sentiu tudo isso aos 39 minutos do segundo tempo e nunca mais se esquecerá desse momento. Espero que muitos outros momentos como esse aconteçam na vida dele, porque esse de hoje nunca mais sairá da cabeça desse garoto.

Do lado Cruzeiro, vou destacar um jogador dessa equipe que é muito boa. Jhosefer, o camisa 8 que se movimenta pelo campo todo. Tem um ótimo passe e capacidade técnica de ditar a dinâmica do jogo. Também é um jogador com um futuro brilhante.

Danilo conquistou a Copinha e foi mais uma vez campeão pelo Corinthians Imagem: Ronaldo Barreto/Agência Estado

Parabéns ao Danilo, treinador do Corinthians, que é um supercampeão na sua carreira de atleta - e que pelo Corinthians ganhou tudo. Fico feliz quando vejo um ex jogador trabalhando com os jovens e conseguindo passar sua mentalidade vencedora. O Corinthians, que foi o primeiro campeão da Copa São Paulo, em 1969, chegou hoje ao seu 11º título e é o maior vencedor entre todos que disputam esse competição.