O goleiro Cássio, ídolo do Corinthians, acertou salários e tempo de contrato com o Cruzeiro nesse fim de semana. A informação é do colunista Samir Carvalho, do UOL. O jogador discute sua rescisão com o alvinegro.

Cássio está certo ao negociar sua saída do Corinthians rumo ao Cruzeiro?