Ruud domina Meligeni, e Brasil passa em branco nas simples em Roland Garros

Ruud, que agora soma cinco vitórias seguidas no circuito (foi campeão em Genebra na semana passada), é também o tenista que mais venceu jogos na ATP em 2024: 36. Na segunda rodada em Paris, ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre o monegasco Valentin Vacherot (#116) e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (#32).

Como aconteceu

Diante de um tenista superior, em boa fase e no seu piso preferido, Meligeni até conseguiu manter o placar igualado por algum tempo no primeiro set, e o fez indo ao ataque sempre que possível. Ainda assim, Ruud pressionou o brasileiro o tempo inteiro. O campineiro salvou três break points no sexto game e mais três no oitavo antes de finalmente sucumbir. Ruud, então, abriu 5/3 e fechou o set na sequência, após encarar um break point pela primeira vez no jogo.

A segunda parcial começou com mais uma quebra de Ruud, e foi só o que o norueguês precisou. Depois disso, administrou a vantagem e confirmou seus games de serviço sem ceder break points até fazer 6/4.

No terceiro set, Ruud novamente saiu rápido na frente, com uma quebra no terceiro game. Meligeni seguia tentando agredir, mas não conseguia igualar a consistência do norueguês nem ameaçar o saque do oponente. Mais uma vez, o número 7 do mundo seguiu confirmando seus games de saque sem ceder chances de quebra até fechar a conta em 6/3, com mais uma quebra no último game.