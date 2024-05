Após eliminar Felipe, Ruud comemora 'vingança' sobre família Meligeni

Revenge!

"Many years we had to wait but we got it today"



16 July 1995:

Fernando Meligeni beats Christian Ruud in Bastad final

28 May 2024:

Christian's son Casper Ruud beats Fernando's nephew Felipe Meligeni Alves in Roland Garros 1R



(@TennisActu) pic.twitter.com/h2Hlv1SOyl -- Oleg S. (@AnnaK_4ever) May 28, 2024

Casper Ruud foi vice-campeão de Roland Garros em 2022 e 2023 e também disputou a final do US Open em 2022. O jovem de 25 anos já foi número 2 do mundo e tem 12 troféus de nível ATP. Seu pai e técnico, Christian, que foi #39 do ranking, nunca levantou um troféu e só disputou aquela final contra Fernando Meligeni.

Fernando Meligeni, semifinalista de Roland Garros em 1999, foi número 25 do mundo e terminou a carreira com três títulos em torneios de nível ATP. Felipe, o sobrinho, é o atual #137 do ranking, e o jogo contra Casper foi o primeiro de sua carreira na chave principal de Roland Garros.

