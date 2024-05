Bia Haddad leva virada, e Brasil termina dia zerado em Roland Garros

O jogo mudou. Mais confiante, Cocciaretto seguiu agredindo mais, entrando na quadra e colocando a brasileira na defensiva. Bia já não conseguia mais tomar a dianteira dos pontos como no primeiro set, e quando perdeu o saque no segundo game do terceiro set, permitiu que a europeia abrisse 3/0. Com mais um winner de devolução, Cocciaretto conquistou outros dois break points no quarto game (15/40). Logo no primeiro, encaixou uma cruzada de esquerda indefensável e abriu 4/0. Não houve como Bia se recuperar.

E os outros brasileiros?

Antes de Bia vencer, o Brasil teve três tenistas em quadra na chave masculina nesta segunda-feira, e todos foram eliminados. Primeiro, Gustavo Heide (#174) foi superado de virada em cinco sets pelo argentino Sebastian Báez (#20): 4/6, 6/3, 6/1, 4/6 e 6/3. Depois, Thiago Monteiro (#86) caiu diante do sérvio Miomir Kecmanovic (#57): 6/2, 6/1, 4/6 e 7/5. Por último, o número 1 do Brasil, Thiago Wild (#58), caiu diante do francês Gael Monfils (#37): 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4.

No domingo, a primeira brasileira a estrear na chave principal desta ano, Laura Pigossi (#119), também foi eliminada. Ela perdeu para a ucraniana Marta Kostyuk (#20) por 7/5, 6/7(4) e 6/4.

