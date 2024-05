Favorito, Alcaraz volta de lesão e atropela na estreia em Roland Garros

Quando deixou de jogar o Masters 1000 de Roma por causa de uma lesão no antebraço direito, Carlos Alcaraz deixou dúvidas até sobre sua participação em Roland Garros. Pois o espanhol de 21 anos, atual número 3 do mundo, não só se recuperou como chegou a Paris como favorito ao título. Neste domingo, em sua estreia no torneio, não decepcionou: atropelou o americano J.J. Wolf (25 anos, #107) por 6/1, 6/3 e 6/1 e avançou à segunda rodada.

Semifinalista do torneio francês no ano passado, Alcaraz manteve intacto seu retrospecto em primeiras rodadas de torneios do Grand Slam. Ele soma agora 13 vitórias em 13 jogos de estreia. Classificado para a segunda fase, ele agora espera para conhecer seu adversário, que sairá do jogo entre o britânico Jack Draper (#35) e o qualifier holandês Jesper de Jong (#177).

Em números

Alcaraz passou a maior parte do tempo no comendo dos ralis, agredindo primeiro e buscando bolas vencedoras. Ele terminou a partida com 27 winners e 20 erros não forçados. Wolf, por sua vez, somou 10 e 25, respectivamente.