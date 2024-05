Um favorito por eliminação e uma edição nada comum de Roland Garros

Quem, então, herda esse status de principal candidato ao título? Por eliminação... Carlos Alcaraz. Não que seu favoritismo seja tão grande assim. As casas de apostas colocam o espanhol à frente de Djokovic por uma margem pequena, até porque o próprio Carlitos teve seus problemas físicos. Deixou de jogar o Masters de Roma por causa de dores no antebraço. No entanto, entre os quatro principais nomes do circuito hoje em dia, Alcaraz parece ser a menor incógnita. Um pouco porque sua lesão não foi grave, mas também porque o ex-número 1 do mundo (atual #3) costuma precisar de pouco tempo para recuperar ritmo de jogo e reencontrar seu melhor tênis.

Cotações das casas de aposta para a chave masculina de Roland Garros após o sorteio: pic.twitter.com/K87Vxqg2mz — Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) May 23, 2024





Nadal: despedida na estreia ou pequeno milagre?

É bem possível que Alcaraz, Djokovic e Sinner passem por seus primeiros obstáculos no torneio, então o grande assunto dos primeiros dias de Roland Garros será mesmo Rafael Nadal. O espanhol praticamente assegurou que 2024 - não cravou 100% - será seu último ano no circuito, então é grande a chance de que esta seja sua última aparição no slam do saibro como atleta profissional.

O sorteio foi ingrato com o espanhol. Seu oponente na estreia será Alexander Zverev, número 4 do mundo, que acaba de conquistar o título do Masters 1000 de Roma. Pelo que Sascha e Rafa mostraram até agora nas últimas semanas, parece difícil imaginar que Nadal tirará mais um coelho da cartola em Roland Garros. Nas casas de apostas, o alemão é favorito com folgas. Uma vitória do espanhol paga quatro reais para cada um apostado - uma cotação inimaginável em outros tempos para um jogo no saibro francês.