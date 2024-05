Globo relembra medalha olímpica do tênis em quadro com Luisa Stefani

A medalha mais inesperada e espetacular do Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foi, sem dúvida, o bronze de Luisa Stefani e Laura Pigossi na chave de duplas. Sim, o autor deste texto é um tanto parcial nessa questão (ou em qualquer questão que envolva comparar tênis com outras modalidades!), mas estamos de uma parceria que até 15 dias antes da competição nem sabia se viajaria até Tóquio. Uma vez, lá, Laura e Luisa derrubaram favoritas em sequência até a virada espetacular contra o time russo que resultou no pódio.

A história dessa medalha, a primeira do Brasil no tênis olímpico, será recordada neste fim de semana, pela TV Globo, no quadro "Minha Medalha", que recebe Luisa Stefani.

"Acho que ninguém apostaria em nós para ganhar uma medalha. Não importa o que aconteça, nada será igual àquilo. Não dá para dizer que foi um dia normal. Tie-break já é uma parte do jogo super tensa, tem uma ansiedade e um nervosismo a mais, porque tudo pode mudar muito rápido, como foi neste jogo da medalha. Estava tudo a favor delas. Foi muito importante confiar no que estávamos fazendo e acreditar. E aí fomos, ponto a ponto. Eu também estava vibrando muito, uma sensação que nunca senti numa quadra de tênis. Veio o 10 a 9, o voleio em mim, eu devolvi e a bola delas saiu. Aí parou o tempo", lembra Stefani, em depoimento ao quadro da TV Globo, sobre o match tie-break que valeu o bronze contra Elena Vesnina e Veronika Kudermetova.