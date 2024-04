Eliminado em Bucareste, Fonseca mostrou o quanto já amadureceu

Na primeira rodada, um tênis quase perfeito nos momentos importantes contra Lorenzo Sonego, #51 do mundo. Na segunda, um tie-break perfeito para vencer o set inicial e disparar rumo à vitória sobre Radu Albot (#139). Nesta sexta-feira, mais um primeiro set maduro, com um jogo agressivo, mas sob controle, com riscos calculados e poucos erros. No segundo, um set point salvo com coragem antes do tie-break. No fim, João Fonseca acabou derrotado por 4/6, 7/6(5) e 6/4 pelo mais experiente chileno Alejandro Tabilo (#41) e ficou fora das semifinais no ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

Seria a primeira semi da jovem carreira do brasileiro, que tem 17 anos e 7 meses de vida e ocupa atualmente o 276º lugar do ranking. Uma vitória sobre Tabilo asseguraria não só um salto para perto do 210º posto, mas também um lugar no qualifying de Roland Garros, que seria (e ainda pode vir a ser) seu primeiro slam como profissional.

Fonseca vem em franca ascensão, aproveitando os convites que vem recebendo para torneios maiores, anotando vitórias e subindo no ranking por seus próprios méritos. Entretanto, mais importante do que tudo isso talvez seja a maturidade que o tênis do carioca vem demonstrando.