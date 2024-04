Sorteio ajuda, e Bia Haddad abre confronto contra Alemanha pela BJK Cup

Beatriz Haddad Maia fará o primeiro jogo do confronto entre Brasil e Alemanha válido pela fase de Qualifiers da Billie Jean King Cup. A número 1 do Brasil e 13 do mundo enfrentará Laura Siegemund, 85ª colocada no ranking da WTA na sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, a partir das 18h30. Em seguida, Laura Pigossi, #2 do Brasil (#125 do mundo) duelará com a número 1 da Alemanha, Tatjana Maria (#66).

Dá para dizer que o sorteio que definiu a ordem dos jogos ajudou a equipe brasileira. Com Bia Haddad abrindo o confronto e favorita para derrotar Siegemund, existe a possibilidade de Laura Pigossi entrar em quadra com o Brasil em vantagem, ou seja, sem a pressão de precisar superar Maria para manter o país com boas chances no confronto.

Sim, é verdade que para Laura ter essa vantagem mental é preciso que Bia confirme seu status de favorita, mas também é verdade que é difícil imaginar o time brasileiro derrotando a Alemanha sem que Haddad Maia vença suas duas partidas de simples. A paulista, que jogará em casa (assim como Laura e a duplista Luisa Stefani), é a tenista mais bem ranqueada do confronto e, portanto, tem o peso de carregar o time verde e amarelo.