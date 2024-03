Djokovic termina relação com Ivanisevic e deixa mais uma pergunta no ar

Cerca de dez dias atrás, quando Novak Djokovic foi surpreendente eliminado do Masters 1000 de Indian Wells pelo número 123 do mundo, o italiano Luca Nardi, escrevi que o sérvio deixava perguntas no ar. Na ocasião, ele avisava que não jogaria em Miami porque estava tentando "equilibrar suas agendas privada e profissional" (embora tenha ido até a cidade, onde fez fotos para a Lacoste). Não deu mais explicações.

Agora, nesta quarta-feira, mais uma pergunta é lançada aos céus. Djokovic anunciou o fim de seu trabalho com o técnico Goran Ivanisevic, com quem conquistou 12 títulos de slam. Não disse os motivos. Em sua conta no Instagram, escreveu apenas que "Goran e eu decidimos parar de trabalhar juntos alguns dias atrás". Destacou a amizade com o croata, o sucesso da relação e nada mais.

É perfeitamente normal que Nole não queira dizer os motivos do rompimento, mas também é perfeitamente normal que o fim de uma relação de sucesso levante dúvidas e deixe os fãs de tênis - sobretudo os do sérvio - um tanto intrigados, para dizer o mínimo. Por que acabou? Qual será o próximo passo? O que Djokovic quer para este e os próximos anos de sua carreira? Quem será o próximo treinador? Nole apostará em um velho conhecido - talvez alguém com quem já trabalhou -, como muitos veteranos fazem, ou trará um profissional com uma visão diferente e nova sobre seu tênis?