Bia não alcança metas e chega 'em baixa' para teste de fogo no Ibirapuera

Katie Boulter beats Haddad Maia to reach Miami round 4 for the first time in her career.



She's been playing the tennis of her life this year and doesn't look like she's slowing down anytime soon.



🇬🇧 pic.twitter.com/hnGbxpE1Lv -- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2024

Que ninguém interprete isso aqui de forma errada. São Paulo é a capital brasileira do tênis. É onde há mais praticantes, clubes, treinadores e investidores. Quase tudo de grande no tênis brasileiro passa pela cidade. A melhor atleta do país está em SP. A melhor duplista também. O Challenger mais relevante em solo nacional está a uma hora de carro (Campinas). E se o torneio mais importante é o Rio Open, seu diretor é paulista.

O maior público de tênis também está em São Paulo, por isso é importante que a cidade volte a receber um confronto importante como o da Billie Jean King Cup, em abril. Brasil x Alemanha vale uma vaga na fase final da competição. Para o tênis brasileiro, é ótimo. Movimenta gente e dinheiro e atrai uma imprensa esportiva que, cada dia mais limitada financeiramente, não viajaria para um duelo em outro estado (o recente duelo em Brasília contra a Coreia do Sul, mesmo com Bia e as medalhistas olímpicas, teve cobertura minúscula). Ter o esporte em destaque no noticiário nacional é sempre bom. Exposição atrai investidores e, direta ou indiretamente, contribui para todo o meio esportivo brasileiro.

Sob o ponto de vista esportivo, nunca é ruim jogar em casa. As jogadoras queriam atuar em São Paulo. Bia treina na capital paulista. Conhece bem as condições. A altitude da cidade ajuda quem joga de forma agressiva. No entanto, o time germânico é forte. Está escalado com Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund e Anna-Lena Friedsam. Uma equipe muito capaz de vencer em um saibro indoor e rápido. Foi nessas condições, aliás, que a Alemanha bateu o Brasil em abril do ano passado, com Friedsam, Maria e Jule Niemeier (sem Kerber) no time.

Quanto ao Brasil, que pela primeira vez será comandado por Luiz Peniza, é justo afirmar que Laura Pigossi entrará como franco-atiradora. Uma vitória da paulista nas simples pode ser considerada zebra, e o que diz isso é seu retrospecto: são seis vitórias e 28 derrotas contra adversárias do top 100 em toda a carreira. Contar com Luisa Stefani, duplista #1 do país, pode ser crucial para uma vitória sobre a Alemanha, mas na Billie Jean King Cup, o jogo de duplas é o último. Dependendo do que acontecer, Luisa pode nem entrar em quadra. Logo, a pressão cai toda sobre os ombros de Bia Haddad. Não será sua primeira vez tentando carregar o time brasileiro até uma vitória - na Alemanha, não teve sucesso e perdeu para Jule Niemeier quando precisava vencer para garantir no mínimo a decisão nas duplas.

Pode ser ótimo jogar, vibrar e ser empurrado por 10 mil pessoas. Por outro lado, será um cenário inédito para Bia. Um ambiente que nem sempre é favorável ao tenista da casa. Thomaz Bellucci descobriu isso da forma mais amarga possível. Quando seu tênis estava em dia, era lindo sentir o Ibirapuera no volume máximo, pulsando junto com a torcida. Quando o paulista não estava bem, o ginásio vaiava, pressionava e dificultava ainda mais as coisas.