Sauditas x slams: entenda os planos para mudar radicalmente o mapa do tênis

A ATP anunciou um calendário provisório para 2025 com mudanças significativas. Haverá três novos torneios da série 500 (Dallas, Doha e Munique); o saibro de Córdoba será substituído por um torneio de grama em Maiorca no meio do ano; Los Cabos sai de fevereiro e vai para julho; Hamburgo deixa julho e será em maio; Cincinnati terá 12 dias; e o Rio Open "ganha" na mesma semana a concorrência de Doha, que também é 500 e tem bolsos mais profundos.

A lista acima vale apenas para o tênis masculino e, ao que tudo indica, deve ser apenas a ponta do iceberg no circuito. Atualmente, ATP e WTA têm na mão uma proposta bilionária do PIF, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Na outra, um projeto que envolve os torneios do Grand Slam e planeja um circuito de elite com apenas 14 torneios em sua divisão principal. Qualquer que seja a decisão das autoridades do tênis - e elas são muitas hoje em dia - é muito provável que a modalidade tenha uma cara completamente diferente já na segunda metade desta década.

Arábia: bilhões por fusão e torneio 1000

Os sauditas já vêm amanteigando os cartolas do tênis há algum tempo. Primeiro, compraram os direitos de sediar o ATP Next-Gen Finals, torneio que reúne os melhores sub-20 do tênis masculino. Recentemente, em fevereiro, assinaram uma "parceria estratégica plurianual" com a ATP (com valor estimado na casa dos sete dígitos, ou seja, alguns milhões de dólares). Os rankings da entidade levarão o nome do PIF, que também terá sua marca exibida nos Masters 1000. E o fundo árabe ainda negocia para sediar o WTA Finals, que também exigiria um aporte pesado (não que eles não tenham dinheiro para tanto).