Em versão mais Tite e menos Diniz, Alcaraz volta a vencer

- Tampouco acredito que um tenista (ou um time!) precise ser mais Tite ou menos Diniz para vencer ou alcançar o máximo de seu potencial. São visões diferentes de ver e viver a vida e o esporte, e ambas podem ter sucesso. No entanto, acredito que o momento de Alcaraz, assim como já aconteceu com Federer, pedia essa dose de tênis com mais razão e menos emoção. E "menos emoção" aqui não significa menos emocionante ou empolgante.

- Com o vídeo do ponto espetacular incluído neste post, tento ilustrar exatamente a capacidade de Alcaraz de continuar fazendo coisas extraordinárias. Porém, trata-se de um lance em que o espanhol é forçado por Medvedev a fazê-las. Não foi o próprio Carlitos que se colocou numa situação em que seria necessário executar bolas de baixa porcentagem para vencer o ponto. E isso, ao longo de dois, três, quatro sets, faz toda a diferença do mundo.

